Yozgat’ta Kadınlar Yufka Yapıyor

KADINLAR KÜLTÜREL MİRASİ YAŞATIYOR

Yozgat’ta imece usulü yufka açan kadınlar, kültürel mirası yaşatmanın yanı sıra aile bütçesine de katkı sağlıyor. Kentte yufka ekmekler, geleneksel yöntemlerle imece usulü hazırlanıyor. Kadışehri ilçesine bağlı Gümüşdiğin Köyü’nde, kadınlar un, su ve tuz gibi temel malzemeleri kullanarak hamurlarını yoğuruyor. Hazırlanan bezeler açılıp sac üzerinde pişirilerek, evlerin serin alanlarında saklanıyor. Bu yufka ekmekler, uzun süre sonra bile taze kalabiliyor.

DAYANIŞMA VE SOSYALLEŞME ORTAMI

İmece usulü yufka ekmek yapımı, yalnızca yemek hazırlama sürecinin ötesinde bir aktivite olarak öne çıkıyor. Kadınlar, bir araya gelip dayanışma içerisinde çalışırken sohbet edip sosyalleşiyor ve komşuluk bağlarını güçlendiriyor. Köy sakinlerinden Saniye Aslan, “Komşularımızla yardımlaşarak ekmek yapıyoruz. Buraya yardım etmeye geldim. Eşimizle dostumuzla her zaman böyle yardımlaşırız. Kendi işimizi kendimiz görürüz. Her zaman fırından ekmek gelmediği için köye ulaşım zor olduğu için yufka ekmek yaparız. Kendi ekmeğimizi kendimiz yaparız. Şimdi yaz ekmeği yaparız. Güz aylarında da kış ekmeği ederiz” diyor.

KADINLARIN YARDIMLAŞMA GELENEĞİ

Lütfiye Akarsu da bu geleneksel dayanışmayı vurgulayarak, “Komşularımızla yardımlaşarak ekmek yapıyoruz. Kışlık yedik, yazlık yiyeceğimizi yapıyoruz. Katmer, gözleme, yufka yapıyoruz, yiyeceğiz. Yardımlaşma usulü yapıp yiyoruz. Bu şekilde kendimizi idare ediyoruz” şeklinde konuşuyor. Bu dayanışma ve yardımlaşma geleneği, köyde yaşayan kadınların hem kültürel mirası sürdürmesine hem de ekonomik olarak kendilerine destek olmalarına hizmet ediyor.