Yozgat’ta Kadınlara KADES Anlatıldı

JANDARMA EKİPLERİ KADINLARI BİLGİLENDİRİYOR

Yozgat’ta jandarma ekipleri, kadınlara yönelik KADES uygulamasını tanıtmak amacıyla bir bilgilendirme etkinliği düzenliyor. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Erkekli Köyü’nde gerçekleştirdiği etkinlikte, kadınlara 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında önemli bilgiler aktardı.

KADES UYGULAMASI NEDİR?

Etkinlikte, kadınların acil durumlarda kullanabilecekleri KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında detaylı bilgiler verildi. Katılımcılara, uygulamanın nasıl kullanılacağı ve acil durumlarda hangi adımları atmaları gerektiği anlatıldı. Bu gibi çalışmalar, kadınların şiddetle mücadele konusunda yasal haklarını öğrenmelerini sağlıyor ve farkındalık kazanmalarına yardımcı oluyor.

KADINLARIN GÜÇLENMESİ HEDEFLENİYOR

Yapılan bu çalışmalarla, kadınların acil durumlarda KADES uygulamasını etkili bir şekilde kullanmaları ve şiddetle mücadelede daha bilinçli olmaları hedefleniyor. Jandarma ekipleri, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve kadınların korunması amacıyla bilinçlendirme faaliyetlerinin önemini vurguluyor.