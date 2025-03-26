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Yozgat’ta Kadir Gecesi Sakal-ı Şerif Ziyareti

KADİR GECESİ’NDE SAKAL-I ŞERİF ZİYARETE AÇILDI

Türkiye’nin Sakal-ı Şerifi en çok bulunduran 4’üncü ili olan Yozgat, Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyaretine açıldı. Türkiye genelindeki camilerde bulunan 1818 Sakal-ı Şerif’ten 422’si İstanbul, 153’ü Bursa, 98’i İzmir, 97’si ise Yozgat’ta mevcut. İlk olarak Tarihi Çapanoğlu Büyük Camii’nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yozgat İl Müftülüğü de, şehir genelindeki diğer camilerde Sakal-ı Şerifleri ziyarete açtı.

YOZGAT’TA SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Kadir Gecesi nedeniyle ikindi namazı sonrasında Yozgat genelinde birçok vatandaş camilere giderek Sakal-ı Şerif ziyaretinde bulundu. Hazreti Peygamberin bu kutsal emanetinin ziyareti, camilerde erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı gerçekleştirildi. Sakal-ı Şerif’i ziyaret eden Recep Kılıç, “Ramazan’ı Şerif’imiz tüm İslam alemine hayırlı ve mübarek olsun. İnşallah bugün Kadir Gecemizi idrak edeceğiz. Şu anda Türkiye’de en çok Sakal-ı Şerif’in olduğu il Yozgat’tır” şeklinde açıklama yaptı.

SALONU DOLDURAN ZİYARETÇİLER

Adil Türkekul ise, “Kandiliniz mübarek olsun, Sakal-ı Şerif’imiz Çapanoğlu Büyük Cami’nde ziyarete açıldı. Biz de ziyaret ettik. Allah razı olsun” dedi. Yozgat genelinde toplamda 98 Sakal-ı Şerif bulunurken, bunların 65’i Yozgat il merkezinde ve bağlı köylerdeki camilerde ziyarete açıldı.

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