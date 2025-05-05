Yozgat’ta Kamyonetin Dışında Köpek İle Seyir

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bir kamyonetin kasasının dışına sarkmış bir köpekle yolculuk yaptığı görüntüler, bir cep telefonuyla kaydedildi. Yozgat-Tokat kara yolunun Çekerek ilçesi girişinde ilerleyen, sürücüsü henüz belirlenemeyen 66 ABN 900 plakalı kamyonetin kasasında boynundan iple bağlı bir köpek sarkıyor. Durumu fark eden diğer sürücüler, bu anları cep telefonlarıyla belgelerken, köpeğin sahibi olduğu ifade edilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca, köpeğin kamyonun kasasına bağlı olduğu ve burada atladığı için boynundaki iple kasanın dışında asılı kaldığı ve sürücünün bir süre sonra durumu fark ederek aracını yol kenarına çektiği iddialar arasında yer alıyor.