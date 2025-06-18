Yozgat’ta Kan Bağışı Kampanyası Devam Ediyor

KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Türk Kızılay tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası etkin bir şekilde sürüyor. Şakir Efendi Şehir Meydanı’na yerleştirilen kan bağışı tırında, vatandaşların katkısıyla toplamda 635 ünite kan toplandı. Türk Kızılay Yozgat Kan Bağış Merkezi Sorumlusu Dr. Tuba Aksan Yıldız, bu süreçteki önemli gelişmeleri aktardı.

HEDEF 1000 ÜNİTE KAN

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklama da, Sorgun’daki her kampanya döneminde yüksek bağış sayısına ulaştıklarını aktardı. Ancak bu dönemin biraz yavaş ilerlediğini belirten Yıldız, “Yozgat Kan Bağışı Merkezimiz, belirli aralıklarla Sorgun’da kampanya düzenliyor. Şu anda hedefimiz 1000 ünite ve bu sayıya vatandaşlarımızın desteğiyle ulaşacağımıza inanıyoruz.” dedi. Kampanyanın bağış saatlerinin ise her gün 10.00-17.00 arasında kabul edildiğini ifade etti.

KAMPANYA TARİHİ

Kampanya, 30 Haziran’a kadar devam edecek ve daha fazla vatandaşın bu anlamlı etkinliğe katılması bekleniyor. Çeşitli etkinliklerle desteklenen bu kampanya, kan ihtiyacını karşılamak ve toplumun bu konuda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla düzenleniyor.