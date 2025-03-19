Yozgat’ta Kaygan Yolda Araç Kazası

KAZA SONUCU YARALANMA OLDU

Yozgat’ta meydana gelen bir kaza, hava koşullarının etkisiyle kayganlaşan yol yüzeyinin etkisiyle yaşandı. Alınan bilgilere göre, Yozgat yönünde seyir eden M.R.K. (26), Şefaatli istikametine doğru ilerlerken Kuşçu Köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aracını yolun sol tarafındaki tarlaya sürdü.

ARAÇ YAN YATI YARALANDI

Kaza anında otomobilin yan yatması sonucu sürücü M.R.K. hafif yaralanmış durumda. Olayın ardından sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından M.R.K.’nın taburcu olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.