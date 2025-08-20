Yozgat’ta Kaza, Bir Ölü, Bir Yaralı

KAZA VE SONUÇLARI

Yozgat’ta meydana gelen bir trafik kazasında hafif ticari araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, Sorgun’a bağlı Duralidayılı köyü yakınlarında gerçekleşti. Çekerek istikametinden Sorgun yönüne doğru ilerleyen 73 yaşındaki N.Ş. yönetimindeki 06 EY 0564 plakalı hafif ticari araç, park halinde bulunan bir silindire çarptı.

KAZA ANINDAKİ DURUM

Kaza sonucunda araçta yolcu olarak bulunan 69 yaşındaki Fermude Şanlı, olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü N.Ş. ağır yaralanarak Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.