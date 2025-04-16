Yozgat’ta Kaza Geçiren Üç Yaralı

YARALANMALARLA SONUÇLANAN TRAFİK KAZASI

Akdağmadeni ilçesinde lüks bir aracın devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralanıyor. Olay, Beyazıtkaçağı köyü civarında gerçekleşiyor. A.K. yönetimindeki BMW marka araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle takla atıyor.

KAZADA YARALANANLAR VE TEDAVİ SÜRECİ

Ters dönen araçta bulunan sürücü A.K. ile yanındaki S.K. ve A.K., hafif yaralar alarak kazayı atlatıyor. Yaralılar, Akdağmadeni Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınıyor. Olayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatılıyor.