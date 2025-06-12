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Yozgat’ta Köy Yollarına Bakım Yapılıyor

KÖY YOLU BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde köy yollarında 2025 yılı için bakım ve onarım çalışmaları başladı. İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, Sorgun’a bağlı 440 kilometrelik asfalt kaplı köy yolunun varlığını belirtiyor. Bozuk olan yolların geçici olarak yama yöntemiyle onarıldığını ve bu durumun trafik güvenliği açısından önemli olduğunu ifade ediyor.

ASFALT YENİLEME ÇALIŞMALARI PLANLANIYOR

Kayhan, asfalt yenileme çalışmalarının yolun trafik ve nüfus yoğunluğuna göre planlandığını vurguluyor. “İlçemizdeki grup köy yollarında sıcak asfalt uygulaması yapılırken, bazı köy yollarında birinci kat asfalt seriliyor. Eski asfalt kaplı yollarda ise ikinci kat kaplama yapılarak dayanıklılık artırılıyor.” diyor. Bu yıl içerisinde 3 kilometre grup yoluna altyapısıyla sıcak asfalt, 7 kilometreye birinci kat ve 16 kilometrelik kısma ise ikinci kat asfalt kaplaması uygulanacak.

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