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Yozgat’ta Midibüs Şarampole Devrildi

MIİDİBÜS KAZASI YAŞANDI

Taziye evinden dönen yolcuları taşıyan bir midibüs Yozgat’ta şarampole devrildi. Kaza sonucunda ilk verilere göre, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin ise yaralandığı bildiriliyor.

KAZANIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, bu üzücü olay, Akdağmadeni ilçesinin Sazlıdere köyü civarında gerçekleşti. Ankara’dan Sivas’a taziye amacıyla giden yolcuları taşıyan İveco marka midibüs, dönüş yolunda aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı. İlk bulgulara göre, midibüs içinde bulunan 2 yolcu hayatını kaybederken, 27 kişi çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı.

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