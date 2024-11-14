Yozgat’ta Minibüs-Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 5 Yaralı

KAZADA CAN KAYBI VE YARALILAR

Yozgat’ta bir otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayın detaylarına göre, kaza Sorgun-Çekerek karayolu üzerindeki Beyyurdu köyü mevkiinde gerçekleşti. Durak T. yönetimindeki 06 ESJ 321 plakalı minibüs, Duran Durmuş’un kullandığı 66 LN 701 plakalı otomobille çarpıştı.

KURTARILAMAYAN YARALILAR

Kazada otomobilde bulunan Menderes Başkal olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü Durak T. ve araç içindeki Yücel Y., Davut Ç., Mehdi Ç., Mevlüt B., Penbe Bulut ile Duran Durmuş yaralandı. Yaralılar, acil olarak ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Sorgun Devlet Hastanesi’ne taşındı. Sorgun Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılardan Penbe Bulut ve Duran Durmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamıyor. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.