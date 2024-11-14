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Yozgat’ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

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KAZA DETAYLARI

Yozgat’ta Sorgun-Çekerek karayolu üzerindeki Beyyurdu köyü mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. D.T. yönetimindeki 06 ESJ 321 plakalı minibüs, D.D. idaresindeki 66 LN 701 plakalı otomobille çarpıştı. Bu kaza sonucunda otomobildeki M.B. olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüs ve otomobilde bulunan toplam 7 kişi ise yaralandı.

YARALILARIN DURUMU

Yaralılar, ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Sorgun Devlet Hastanesi’ne taşındı. Sorgun Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan P.B. ve D.D. yapılan tüm müdahale çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

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