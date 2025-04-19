Yozgat’ta Miting Gerçekleşiyor Bugün

Yozgat’ta Miting Gerçekleşiyor

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi, bugün Yozgat’ta yapılıyor. Miting, saat 14:00’da başlayacak. Etkinlik için çiftçiler, traktörleriyle Yozgat’a geldi ve bu traktörlerin oluşturduğu uzun konvoy dikkatleri üzerine çekti.

Özgür Özel Çiftçilerle Birlikte Mitinge Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, traktör konvoyu oluşturan çiftçilerle bir araya gelerek onlarla birlikte miting alanına gitti. Ekrem İmamoğlu için düzenlenen eylemlere traktörleriyle katılan çiftçilere daha önce para cezası kesilmişti. Özel, bu kesilen cezaların kendisi ve İmamoğlu tarafından ödeneceğini belirtti.

İmamoğlu’nun Mesajı Okundu

Mitingte, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu’nun mesajı, miting alanında katılımcılara okundu. Mesajında İmamoğlu, “Yozgat’ın traktörleri yıllardır dert ekiyor, borç biçiyor, iktidar hiç duymadı. Milletimiz yaşadığı onca sıkıntıya rağmen sabırla sandığın önüne gelmesini bekliyordu. İktidar 19 Mart’ta birkaç saat içinde devlete ve hukuka güveni yerle bir bitti. Demokrasiye, milletin iradesine büyük darbe vuruldu. Akşam benim 30 yıllık diplomamı yetkisiz bir kurula iptal ettirdiler, sabah da beni ve arkadaşlarımı gözaltına alıp tutukladılar. Kimse sesini çıkarmaz diye hesapladılar ama millet ayağa kalktı, onların bütün hesaplarını bozdu” ifadelerine yer verdi.