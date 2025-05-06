Yozgat’ta Motosikletli Sürücü Kaza Geçirdi

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZA GEÇİRDİ

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayan motosikletli bir sürücü kaza yaptı. Karşıyaka Mahallesi’nde gerçekleşen olayda sürücü, trafik ekiplerinin uyarılarına rağmen durmayı reddetti ve sona erdirilen kovalamaca sonucunda kazaya karıştı.

AMBULANS VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Kaza sonrası hemen olay yerine ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü M.E.D., ilk müdahalenin ardından sarıkaya Devlet Hastanesi’ne, daha sonra ise Yozgat Şehir Hastanesi’ne gönderildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi edinildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.