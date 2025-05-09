Yozgat’ta Nohut Üretimi Geliştiriliyor

YOZGAT’TA YERLİ TOHUM TANITIMI

Yozgat’ta, Türkiye’nin en fazla nohut üretimi yapılan illerinden biri olarak, yerli tohumların tanıtımı ve ekimlerinin yaygınlaştırılması amacıyla deneme ekimleri gerçekleştirildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, baklagil yetiştiriciliğini geliştirmek için hastalıklara daha dayanıklı yerli çeşitlerin verimi artırmayı hedefliyor. Ankara’dan sonra en fazla nohut üretiminin yapıldığı Yozgat’ta, son yıllarda artan fiyatlar nedeniyle çiftçiler nohudu alternatif ürün olarak tercih etmeye başladı. Önceki yıl 554 bin 783 dekar alana nohut ekimi yapılmış ve yaklaşık 74 bin 71 ton verim alınmıştı. Geçen yıl ise kuraklık, dolu ve sel nedeniyle 6 bin 512 çiftçi tarlasına farklı ürün eklemek veya eksik ekim yapmak zorunda kaldı.

DENEME EKİMLERİ NEDENİYLE VERİM ARTACAK

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl 4 ilçede 6 köyde 9 farklı nohut çeşidi için demonstrasyon ekimleri gerçekleştirmişken, bu yıl 5 ilçede 11 köyde 12 çiftçiyle birlikte deneme ekimini uyguladı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ömer Şentürk, yazılı açıklamasında Yozgat’ta tarımın güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları vurguladı ve deneme ekimlerinin teknik ekip tarafından takip edildiğini aktardı. Şentürk, bakanlığa bağlı enstitülerde geliştirilen yerli çeşitleri çiftçilere tanıtmanın hedeflendiğini belirtti.

YERLİ TOHUMLARLA VERİM ARTACAK

Şentürk, “İlimiz yemeklik dane baklagiller üretiminde ülke çapında ikinci sırada. Bu demonstrasyon ekimleriyle, bakanlığımız araştırma kuruluşları tarafından yeni geliştirilen daha verimli ve hastalığa dayanıklı yeni çeşitlerin ekim ve üretimi yapılacaktır. Amacımız bakanlığımız araştırma kuruluşları ve özel sektörce geliştirilmiş daha iyi verim, kalite özelliklerine sahip yerli ve milli tohumlarımızı çiftçilerimize göstererek tanıtmak, kullanımını artırmak, ilimizde yerli tohumlarla üretim ve verimi artırmaktır” dedi.