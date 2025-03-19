Yozgat’ta Okullar Tatil Mi? 20 Mart

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SONRASI OKUL TATİLLERİ

Türkiye’nin pek çok bölgesinde etkisini gösteren şiddetli yağışların ardından, Yozgat’ta okulların tatil olup olmayacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Yozgat için 20 Mart Perşembe günü eğitim durumunu sorgulayanlar, “Yozgat okullar tatil mi?” sorusunu gündeme getiriyor. Öte yandan, Sivas’ta Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi. Kayseri ve Konya’nın bazı ilçelerinde de benzer şekilde Perşembe günü eğitim durduruldu. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde de Perşembe günü okullar bir gün kapalı olacak.

HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

Yapılan tahminler ışığında, 20 Mart 2025 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Elazığ’da 5-20 cm arasında kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Bu durum, ulaşımda aksamalara, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara sebep olabiliyor. Ayrıca, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve yüksek kesimlerde Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar beklentisi var. Doğu Karadeniz’de ise fırtına durumunun meydana gelebileceği ifade ediliyor.

RÜZGAR VE DON HAZARDI

Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu bölgesinde, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile azınlıkta ziraî don olayları bekleniyor. 20.03.2025 tarihinde geceden itibaren beklenen ziraî don, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, bazı yerlerde ise kuvvetli olabiliyor. Tarımsal alanlarda faaliyet gösteren vatandaşların bu tehlikeye karşı tedbirli olması öneriliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcaklık tahminlerinin dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

YETKİLİ AÇIKLAMALARI BEKLENECEK

20 Mart 2025 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de rüzgarın etkin olacağı, İç Anadolu ve Akdeniz’in Toroslar kesiminde güçlenerek sürdüğü bildiriliyor. Özellikle ulaşımda olumsuzlukların yaşanmaması için dikkat edilmeli. Yozgat Valiliği’nden henüz bu tarihle ilgili bir tatil açıklaması gelmedi.