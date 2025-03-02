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Yozgat’ta Şehit Yakınlarıyla İftar Buluşması

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RAMAZAN AYINDA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ İLE İFTAR

Yozgat’ta, şehit ve gazi yakınları, Ramazan ayının ilk iftarında kurum amirleri ile bir araya geldi. Etkinlik kapsamında her bir kurum amiri, farklı bir şehit ve gazi ailesini ziyaret ederek iftar yaptı.

TOPAL’IN AÇIKLAMALARI

Etkinlikle ilgili olarak Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, “Toplum olarak onlara duyduğumuz saygının ve desteğin bir göstergesi oldu, toplumumuzun kahramanlarına ve onların ailelerine duyduğu derin minnettarlığın bir ifadesi oldu. Onların fedakarlıkları, asla unutulmayacak ve her zaman minnetle anılacaktır” dedi.

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