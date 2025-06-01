Yozgat’ta Sel Olayı Meydana Geldi

YOZGAT’TA YAĞIŞ SONRASI SEL OLAYLARI

Yozgat’ta meydana gelen yoğun yağışlar, kentin farklı bölgelerinde sel olaylarına yol açtı. Kent merkezinde, Akdağmadeni, Saraykent, Sorgun, Boğazlıyan, Şefaatli ve Yerköy’ün bağlı köylerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, altyapı ile tarımsal alanlarda ciddi hasar meydana getirdi. Cep telefonlarının kameralarına yansıyan görüntülerde, sel sularının diz hizasına kadar ulaştığı gözlemlendi.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ OLUMSUZ ETKİLENDİ

Sel suları, mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı evlere ve çadırlara kadar ulaştı. Bu durum, bölgedeki yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yozgat Valiliği, yaşanan zararların tespiti amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlükleri, AFAD, DSİ Şube Müdürlüğü ve İl/İlçe Özel İdare ekiplerinin hasar tespit çalışmaları yürüteceğini duyurdu.