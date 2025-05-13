Yozgat’ta Sis Görüşü Düşürdü

YOZGAT’TA SİS ETKİLİ OLDU

Yozgat’ta sabah saatlerinde havaların 8 dereceye düştüğü bir zamanda yoğun sis etkili oldu. Bu durum, görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesine yol açtı. Gece saatlerinde etkisini kaybeden yağmur, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan sisle beraber, özellikle kara yollarında trafiği zorlaştırdı.

SİSİN TRAFİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yozgat’taki sisin etkisinin daha çok yüksek kesimlerde hissedildiğini belirten Furkan Tamer, “Yozgat’a yoğun bir sis çökmüş durumda. Görüş mesafesi kısalmış. Tüm sürücülerimizden dikkatli olmalarını diliyorum” şeklinde konuştu. Bu yoğun sis nedeniyle araç trafiğinde aksamalar yaşandı ve yetkililer vatandaşları sisin etkisi altında dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle sis farlarının açılması, hız sınırlarına uyulması ve takip mesafesinin korunması gerektiğinin altı çizildi.