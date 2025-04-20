Yozgat’ta Şüpheli Araçta Tabanca Bulundu

YERKÖY’DE YOL KONTROLÜ SONRASI OPERASYON

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde gerçekleştirilen rutin yol kontrolü sırasında bir araç şüphe üzerine durduruldu. Durdurulan araçta bulunan S.E., M.İ., H.K., E.K. ve A.A. isimli şahısların üzerlerinde ve iki farklı adreste yapılan aramalarda dikkate değer bulgular elde edildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Aramalarda 2 gram metamfetamin, iki adet uyuşturucu kullanım aparatı, bir tabanca, bir şarjör, yedi adet fişek, bir balta ve üç bıçak bulundu. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor. Şüphelilerin bağlantılarının araştırıldığı ve ele geçirilen materyallerin kriminal incelemeye gönderildiği bildiriliyor.