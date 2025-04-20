Gündem

Yozgat’ta Şüpheli Araçta Tabanca Bulundu

yozgat-ta-supheli-aracta-tabanca-bulundu

YERKÖY’DE YOL KONTROLÜ SONRASI OPERASYON

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde gerçekleştirilen rutin yol kontrolü sırasında bir araç şüphe üzerine durduruldu. Durdurulan araçta bulunan S.E., M.İ., H.K., E.K. ve A.A. isimli şahısların üzerlerinde ve iki farklı adreste yapılan aramalarda dikkate değer bulgular elde edildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Aramalarda 2 gram metamfetamin, iki adet uyuşturucu kullanım aparatı, bir tabanca, bir şarjör, yedi adet fişek, bir balta ve üç bıçak bulundu. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor. Şüphelilerin bağlantılarının araştırıldığı ve ele geçirilen materyallerin kriminal incelemeye gönderildiği bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Flaş

“Berk Atan’dan Kaza Sonrası Paylaşım!”

Berk Atan, 'Gönül Dağı' dizisindeki 'Taner' rolüyle tanınan oyuncu, trafik kazası sonrası sosyal medya üzerinden sağlık durumunu ve iyileşme motivasyonunu paylaştı.
Flaş

Denizli’de Kayıp Pilot B.K. Bulundu

Yangın sezonu için görevli pilot, Isparta'ya giderken kayboldu. Cansız bedeni, şüpheli bir aracın içinde poşetle kaplanmış halde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.