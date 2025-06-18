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Yozgat’ta Termal Otel’de Boğulma Olayı

BOĞULMA OLAYINDA GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Yozgat’ta bir termal otelde boğularak yaşamını yitiren 7 yaşındaki çocuğun, olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Safa Termal Otel’de babasıyla birlikte havuza giren Deniz Buğra Yiğit (7), babasının havuzun başından kısa bir süreliğine ayrıldığı anda havuza düştü. Havuzda bulunanlar tarafından geç fark edilen çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan otel müdürü ve müdür yardımcısı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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