Yozgat’ta Trafik Kazasında 5 Yaralı

TRAFFİK KAZASI VE YARALILAR

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi ve bu kaza sonucunda toplamda 5 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, olay D-200 karayolunun 16. kilometresinde gerçekleşti. Yerköy yönüne doğru hareket eden C.B. isimli sürücünün kullandığı 06 BPF 538 plakalı araç, karşı yönden gelen M.Ü. adlı sürücünün idaresindeki 35 EC 6646 plakalı araç ile çarpıştı.

KAZA SONUCUNDA YARALANANLAR

Meydana gelen kaza sonrasında araç içerisinde bulunan C.B., S.Ç.B., Ç.B., S.T. ve M.Ü. hafif yaralanmalarla olaydan etkilendi. Kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar aracılığıyla Yerköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.