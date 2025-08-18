Haberler

Yozgat’ta Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir çalışma yürütüyor.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve 39 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Eski Bakan Hasan Akyol Vefat Etti

Eski Bakan Hasan Akyol, yaşlılık hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. TBMM'deki törene ailesi ve milletvekilleri katıldı. Cenazesi Bartın'a defnedilmek üzere sevk edildi.
Elazığ’da Düğün Kavgası, 1 Ölü

Elazığ'daki bir düğün salonunda meydana gelen kavga sonucunda gelinin halası Lütfiye Gökhan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti; bir kişi de yaralandı.

