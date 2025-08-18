Yozgat’ta Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPILDI

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir çalışma yürütüyor.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve 39 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.