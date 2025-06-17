Yozgat’ta Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Özel Harekat desteği ile gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toplam 11 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde sokak satıcılarına yönelik bir operasyon düzenlendi.

YERKÖY VE YOZGAT MERKEZİNDE OPERASYON

Yozgat il merkezi ve Yerköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleştirilen aramalarda 4 bin 200 içimlik 24,34 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi, 0,7 gram metamfetamin, 11 adet sentetik ecza hap ve 5 parça halinde 6,88 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.