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Yozgat’ta Uyuşturucu Yakalanması Gerçekleşti

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ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.T. ve B.A.’nın Yerköy ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

KOVALAMACA YAŞANDI

Yerköy ilçe girişinde, polis ekiplerini gören şüpheli şahıslar, araçla kaçmaya başladı. Bu sırada kovalamaca yaşandı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Kısa sürede yakalanan araçta yapılan aramada 46,26 gram metamfetamin ve 31,45 gram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yakalanan N.T. ve B.A. hakkında işlem başlatıldı.

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