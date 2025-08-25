Yozgat’ta Y.O. Yargılanıyor, Cinayet İddiası

YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI

Yozgat’ta kayınvalidesini 19 bıçak darbesiyle öldüren şahsın yargılama süreci başladı. 1 Mayıs’ta meydana gelen olayda, Y.O. (31) kayınvalidesi Kudret Polat’ı (61) borç meselesi sebebiyle 19 yerinden bıçaklayarak hayatına son verdi. Sanık, Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk defa hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık Y.O., maktulün kızı Ç.H.O. (29), oğlu İ.P. (34), eski eşi A.P. (59) ve tarafların avukatları katılım gösterdi.

OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Sanık Y.O., savunmasında kayınvalidesiyle arasında bir alacak meselesi bulunduğunu ve maddi sıkıntılar yüzünden borcunu ödeyemediğini belirtti. Kayınvalidesinin kendisinden borcunu istemesi üzerine konuşmaya gittiğini vurgulayan Y.O., “Alkollüydüm. Borçtan dolayı aramızda tartışma çıktı. Evde bulunan oklavayı bana doğru savurarak hakaret etti. Elinde makas vardı. Ben de bir anlık cinnetle olayı gerçekleştirdim. Olay nedeniyle pişmanım” dedi.

MAKTULÜN AİLESİNDEN BEYANLAR

Maktul Kudret Polat’ın kızı Ç.H.O., annesine borçları olduğunu ve annesinin kendisine sesli mesaj attığını belirtti. Eşinin mesajı dinledikten sonra annesiyle konuşmaya gittiğini ifade eden Ç.H.O., daha sonra eşinin cinayet işlediğini ve eve gelerek kendisine durumu söylediğini aktardı. Maktul Kudret Polat’ın oğlu İ.P. ise eniştesinin annesiyle konuştuğu sırada evde bulunduğunu ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu cinayet işlendiğini, kendisinin engel olmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.

DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Şahitlerin dinlenmesinin akabinde, mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 24 Ekim tarihine erteledi.