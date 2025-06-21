Yozgat’ta Yangın, 20 Dönüm Zarar

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde meydana gelen tarlada çıkan yangın, 20 dönüm ekili alanı etkiledi. Kazankaya köyünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin etkin çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın sürecinde herhangi bir can kaybının olmadığı, ancak tarımsal zararın oluştuğu bildirildi. 20 dönüm alanda meydana gelen zarar, tarıma olumsuz etki yaratıyor. Bu durum, yerel halk için önem taşıyan bir konu.