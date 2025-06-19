Yozgat’ta Yangın, Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE NEDENİ

Yozgat iline bağlı Saraykent ilçesindeki Çiçekli köyünde bir yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, ahırı etkisi altına aldı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI

Olayın duyulmasının ardından itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için hızla olay yerine yönlendirildi. Kısa bir süre içinde yangın kontrol altına alındı ancak ahır, tamamen kullanılamaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangınla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtiliyor.