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Yozgat’ta Yaralı Keklik Tedavi Edildi

YARALI KINALI KEKLİK BULUNDU

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde, bir arazide yaralı durumda tespit edilen kınalı keklik, tedavi edilmek üzere alındı. İl Jandarma Komutanlığı’nın Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye sırasında Altındağ Mahallesi yakınlarında yaralı bir keklik buluyor.

TEDAVİSİ YAPILACAK

Jandarma, yaralı kekliği, tedavi ve bakım işlemlerinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ediyor. Keklik, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

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