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Yozgat’ta Yoğun Kar Yağışı Trafiği Aksattı

YOĞUN KAR YAĞIŞI TRAFİKTE AKSAKLIKLARA NEDEN OLDU

Yozgat’ta meydana gelen yoğun kar yağışı, şehirdeki trafik akışını olumsuz etkiledi. Birçok araç, yolların kapanmasıyla mahsur kaldı. Özellikle Boğazlıyan Yenipazar yolu ve Yozgat merkezdeki Derbent köyü yolu üzerinde sıkışan araçlar, kısa süre içinde kurtarıldı.

ARAÇLAR İŞ MAKİNALARIYLA KURTARILDI

Mahsur kalan araçların kurtarılması için iş makineleri devreye girdi. Jandarma personeli, sürücülerin yardımına koşarak yolların açılmasını hızlı bir şekilde sağladı. Kazaların ve sıkışmaların önlenmesi amacıyla yapılan hızlı müdahaleyle birlikte, trafik akışının normale dönmesi sağlandı.

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