Yozgat’ta Yüzlerce Araç Sorgulandı

Yüzlerce Araç ve Şahıs Sorgulandı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri uygulamalarda birçok araç ve şahsı sorguladı. Muslubelen Uygulama Noktası’nda yapılan kontrollerde, toplamda 4 bin 573 şahıs ve 1,828 araç sorgulanmış durumda.

Bilgilendirme ve Yabancı Uyruklu Gözaltıları

Bu süreçte 71 araca yaşam tüneli bölümünde bilgilendirme yapıldı. Ayrıca 88 yabancı uyruklu kişi üzerinde de sorgulama gerçekleştirildi. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda araması bulunan 4 şahıs yakalanırken, 10 yoklama kaçağı şahıs tespit edildi ve gerekli tebligatlar yapıldı.

Cezai İşlemler Uygulandı

Kontroller neticesinde 32 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Bu uygulamalar, Yozgat’ta güvenlik önlemlerinin artırılması ve kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülüyor.