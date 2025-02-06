Yozgat’taki Karadut Ağaçları 2600 Yıllık

YETİŞME TARİHİ VE ZİYARETÇİLERİN İLGİSİ

Yozgat’ın Çekerek ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Kurtağılı Köyü’nde yer alan ve yaklaşık 2 bin 600 yaşında olduğuna inanılan karadut ağaçlarının bilimsel araştırmalarla incelenmesi bekleniyor. Yüzyıllara meydan okuyan bu kadim ağaçlar, hem doğayı sevenlerin hem de tarih tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor. Hem meyve vermeye devam eden hem de ihtişamlarıyla ziyaretçileri büyüleyen bu ağaçlar, Çekerek Kurtağılı Köyü’nde bulunan Karadut Mesire Alanı’nda 4 dekarlık geniş bir alana yayılıyor.

DOĞAL GÜZELLİKLER VE PİKNİK ALANLARI

Sonbaharda yapraklarını dökerek sanatsal bir görüntü oluşturan ağaçlar, yaz aylarında ise yemyeşil yaprakları ve lezzetli meyveleriyle misafirlerine keyifli bir piknik yapma imkanı sunuyor. Özellikle şehir dışından ve ilçe merkezinden gelen aileler, bu doğal güzellikleri keşfetmek ve karadutların tadını çıkarmak için bölgeyi sıkça ziyaret ediyor. Kurtağılı Köyü Muhtarı Mustafa Kılıç, bu tarihi ağaçların bilimsel çalışmalarla incelemesi gerektiğini ifade ediyor.

KÖYÜN TARİHİ DEĞERİ VE TURİZME AÇILMASI

Muhtar Kılıç, “2 bin 600 yıllık olduğu söylenen bu karadut ağaçları, köyümüzün ve Çekerek’in en önemli değerlerinden biridir. Buranın turizme açılması, hem köyümüzün hem de ilçemizin canlanmasına büyük katkı sağlayacaktır” diyor. Ağaçların kök yapılarının büyüklüğü ve sürekli meyve vermesi, dayanıklı ve sağlam olduklarını gösteriyor. Kurtağılı Köyü sadece karadut ağaçlarıyla değil, tarihi kalıntılarıyla da dikkat çekiyor.

GEÇMİŞİ VE TURİZM POTANSİYELİ

Köyün tarihi geçmişinin antik dönemlere kadar uzandığı ve tarihte ‘Gırgıriye’ şehri olarak adlandırıldığı hikayeler arasında yer alıyor. Muhtar Kılıç, bu tarihi mirasın da turizme kazandırılmasının gerekli olduğunu belirtiyor. “Buranın değerini bilenler her yıl geliyor, piknik yapıyor, dut meyvelerini topluyor. Ancak buranın daha geniş kitlelere tanıtılması gerekiyor” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, “Dut meyvesinin ellerde bıraktığı kırmızı lekeler, yapraklarıyla kolayca temizlenebiliyor. Bu özellikleriyle karadutlar, ziyaretçilere hem keyifli hem de faydalı bir deneyim sunuyor” diyor.