Yozgat’taki Şenlikler Coşkuyla Tamamlandı

YOZGAT’TA COŞKU DOLU ŞENLİKLER

Yozgat’ta gerçekleşen Sürmeli Şenlikleri, final gününde de heyecan dolu anlara ev sahipliği yaptı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinliklerin kapanışında, müzik grubu Kafadar sahne aldı. Kent meydanında düzenlenen konsere binlerce kişi katılırken, Kafadar Grubu seslendirdiği hem hareketli hem de duygusal parçalarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

KAFADAR GRUBU’NUN PERFORMANSI

Sahne gösterimleri ve samimi tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan grup, şarkılarını Yozgatlılarla birlikte söyleyerek şenlik coşkusunu zirveye taşıdı. Dört gün boyunca halk oyunları gösterileri, yerel sanatçıların performansları, açılışlar ve çocuk etkinlikleri gibi birçok aktiviteye ev sahipliği yapan şenlikler, büyük bir katılımla son buldu.

YIL SONUNDA YENİ ŞENLİKLER BEKLENİYOR

Yozgatlılar, bir sonraki yıl düzenlenecek şenlikleri sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. Bu coşkulu etkinliklerin gelecekte de devam etmesi, katılımcılar tarafından büyük bir heyecanla karşılanıyor.