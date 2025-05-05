Haberler

Yozgat’tan Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni

HACI ADAYLARINA UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu sayesinde Yozgat’tan kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkacak hacı adayları için bir uğurlama töreni gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen bu etkinlikte Kur’an-ı Kerim okunarak ilahiler seslendirildi.

HAC YOLCULUĞU MANEVİ HAZİNELER SUNUYOR

Törende konuşan Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, bu yıl kentten 520 kişinin hac ibadeti için Mekke ve Medine’ye gideceğini ifade etti. Hac yolculuğunun manevi değerini vurgulayan Gülden, “Hacılarımız, Hazreti Muhammed’in izini sürerek dini ve sünneti yaşama gayesiyle yola çıkıyorlar. Bu yolculuk, sadece bir seyahat değil, cenneti arama ve nefsin arınması yolculuğudur. Rabbimiz bu ibadeti bütün hacı adaylarımıza hayırlı ve kabul olunmuş kılsın.” şeklinde konuştu.

İLK HAC KAFİLESİ YOLA ÇIKTI

Yapılan duaların ardından, 220 kişilik ilk hac kafilesi, sevdikleriyle vedalaşarak kutsal topraklara doğru yola çıktı.

ÖNEMLİ

Haberler

6 Mayıs BİM Ürünleri Fırsatlar Sunuyor

6 Mayıs’ta BİM mağazalarında sunulacak indirimli ürünler açıklandı. Temel gıda ve kahvaltılık ürünlerde cazip fırsatlar dikkat çekiyor. Alışveriş meraklıları için öneriler bekleniyor.
Haberler

İlkokul Öğrencileri Geri Dönüşümle Sabun Üretiyor

Malatya'daki bir ilkokul, öğrencilerine atık yağlardan sabun yapmayı öğretip geri dönüşüm bilincini aşılıyor. Bu proje, çocuklara eğlenceli bir bilim deneyimi sunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.