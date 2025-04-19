Yozgatlı Çiftçilere Destek Veriyoruz

CHP’DEN YOZGAT’TA MİTİNG

CHP, bugün Genel Başkan Özgür Özel’in katılımıyla Yozgat’ta ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi düzenledi. Miting öncesi Yozgatlı çiftçiler traktörleriyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i karşılamak amacıyla toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konvoy oluşturan çiftçilerle buluştu ve çiftçilerle birlikte traktörler ile miting alanına gitti.

İMAMOĞLU’NUN MESAJI OKUNDU

Yozgat’taki mitingde CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı okundu. İmamoğlu’nun mesajı şöyle: “1 aydır hep birlikte bir büyük mücadelenin içindeyiz. Anadolu’nun dört bir yanında milyonlarca vatandaşımız iktidarı uyarıyor, Doğru yola davet ediyor, zengini de, yoksulu da, sağcısı, solcusu, orta yolcusu da iktidardan aynı şeyi istiyor. Milleti dinle, millete saygı gösterdi, demokrasi dışına çıkma. Devlete ve hukuka güveni zedeleme. Milletin talebi budur. İktidarın yanlış ve kötü niyetli ekonomi politikaları nedeniyle dar gelirlinin hali yıllardır perişandır. Ama iktidar hiç umursamadı. Yozgat’ın traktörleri yıllardır dert ekiyor, borç biçiyordu. Ama iktidar hiç duymadı. Milletimiz yaşadığı onca sıkıntıya rağmen sabırla sandığın önüne gelmesini bekliyordu. Ama iktidar 19 Mart’ta birkaç saat içinde devlete ve hukuka güveni yerle bir etti. İktidar birkaç saat içerisinde demokrasiye, milletin iradesine büyük bir darbe vurdu. Akşam benim 30 yıllık diplomamı yetkisiz bir kuruma iptal ettirdiler. Sabah da beni, arkadaşlarımı gözaltına alıp tutukladılar. İspatsız, delilsiz, gizli tanıkların yalan, yanlış beyanlarıyla hazırlanmış tamamen siyasi maksatlı bir davayla beni zindana atıp önümüzdeki seçimi garantiye alacaklarını zannettiler. Milletin önünde benimle mertçe yargının arkasına sığınıp yalancı pehlivanlık yapmaya çalıştılar. Çeyrek asırlık iktidarlarının sonunda artık millete değer vermez, saygı duymaz hale geldikleri için kimse sesini çıkarmaz diye hesapladılar. Ama millet ayağa kalktı ve onların bütün hesaplarını bozdu. Hizmetleriyle milletin gönlüne giremeyen, gelecek için umut veremeyen bu iktidarın ömrü tükenmiştir. Demokrasiyi, hukuku hiçe sayan bu iktidarın meşruiyeti kalmamıştır. Türkiye bu halde yoluna devam edemez. Zora, baskıya başvurarak rakibini hukuk dışı yollarla saf dışı bırakarak koltuğunu korumaya çalışan bu iktidarla ekonomi yönetilemez. Milletin hakemliği her derdin devasıdır. Sandık gelir, milletin dediği olur, herkes boyunun ölçüsünü alır ve milletçe yepyeni, temiz bir sayfa açarız. İktidar bugün erken seçim alsa yarın ekonomide kötüye gidiş durmaya başlar. Toplumsal huzursuzluk azalır. Serbest ve adil bir seçim sonucunda milletin iradesiyle iş başına gelen her iktidar Türkiye için büyük bir kazançtır. Milletin hakemliğinden kaçan her iktidar ise Türkiye için büyük yıkım ve zarar demektir. AK Parti’ye ve MHP’ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızı erken seçim talebine destek olmaya davet ediyorum. Millet büyüktür ve son kararı o verir.”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN GÜÇLÜ MESAJLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kürsüden bir konuşma yaptı. Özel’in konuşmasının satır başları şöyle: “Yozgat’ın bütün Türkiye’yi ayağa kaldıran, kornalarına basınca 81 vilayetten duyduğu, dünya basınına konu olan çiftçileri, yola çıktılar diye, tepki gösterdiler diye önce önüne jandarmayı koydular. Sonra çiftçiye sahip çıkması gerekenler, çiftçilere güya trafiğin güvenliğini tehlikeye atıyorlar diye ceza tebligatları postaladılar. Her birimiz bunu görünce içimiz sızladı. İl Başkanımı aradım, o çiftçilere ulaşalım, o cezaları ben üstleneceğim dedim. Ardından da Silivri Cezaevi’ne gittim. Ekrem Başkan’ı ziyarete girdim. Aramızda bir tartışma çıktı. ‘Genel Başkanım oldu mu şimdi?’, dedim ‘Ne oldu?’, ‘Traktörler bana destek için çıktı, ben cezaları ödeyeceğim demiştim, bir baktım televizyonda Genel Başkan olacak diyor. Nasıl olacak şimdi?’ dedi. Dedim ki, Ekrem Başkan biz seninle bugüne kadar hiç tartışmadık, hiç ayrı düşmedik. O zaman aramızdaki kardeşlik hukukuna göre kardeş payı yapacağız. Yarısı senden, yarısı benden…”

“Birileri yukarıdan bakıyor, kibirle bakıyor ve Yozgatlı köylüleri karınca gibi görüyor, onu ezmeye kalkıyor. İktidarı uyarıyorum; karınca gibi çalışkan o çiftçileri sana ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var, o da CHP’dir.” “Dün oyu al, seçil, gayet iyi. Daha sonra oylar düşünce, başkası seçilince zulme başla, kente sırtına dön. 2011 yılında bu meydanda sayın Erdoğan, Yozgatlılara, Yozgat’ı mega kent yapmanın sözünü verdi. 14 yıl geçti, biz bozkırın ortasında halen daha bir mega kent göremiyoruz. AK Parti taş üstüne taş koymadığı gibi, bu AK Parti zulmetmeye, haksızlık yapmaya devam ediyor Yozgat’a…”

DARBE GİRİŞİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

“Seçimle iş başına gelenler, seçimle gitmek istemiyorlar. Yozgat’ın da Türkiye’nin de önünden sandığı kaçırmak istiyorlar. Oysa demokrasilerde mühür milletin elindedir. Tam 1 ay önce 19 Mart günü bir sivil darbe girişimi yaşadık. Ülkemiz adına üzülerek söylüyorum ki bu darbe için okyanus ötesinden, bu darbe için ABD’den, bu darbe için Trump’tan izin aldılar, icazet aldılar.” “Bu darbeciler zaten zorda olan ekonomimizin belini kırdılar. Merkez Bankası’ndan bir günde tam 30 milyara yakın rezerv satmak zorunda kaldılar. Bugüne kadar yakılan toplam rezerv 50 milyar dolardır. Ve borsayı 31,5 milyar dolar değer kaybettirdiler. Türkiye’nin risk birimi 371’e kadar yükseldi. Faiz 3,5 puan artırılmak zorunda kaldı. Ekrem İmamoğlu’na yaptıklarının karşılığı 6 puan faiz artışı oldu.”

GEÇEN SEÇİMLERDE AK PARTİ ÖNDEYDİ

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde Yozgat’ta AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık ara öndeydi. Başkanlık yarışında Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu yüzde 72’ye yüzde 22 geride bırakmıştı. Milletvekili seçimlerinde ise Millet İttifakı yüzde 22 oy alarak yüzde 73 oy alan Cumhur İttifakı’nın gerisinde kalmıştı. Seçimlerde CHP, Yozgat’tan bizzat aday çıkarmamış, İYİ Parti’den isimler birinci sıradan aday gösterilmişti.