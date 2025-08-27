Ypg, Askeri Operasyona Karşı Hazırlık Yapıyor

YPG’NİN ASKERİ HAZIRLIKLARI

Terör örgütü YPG, Suriye Ordusu’nun muhtemel askeri operasyonuna karşı hazırlıklarını artırıyor. 10 Mart Mutabakatı’nı ihlal eden örgüt, Fırat’ın doğusundaki Rakka ve Tabka başta olmak üzere birçok bölgede tünel kazma çalışmalarını hızlandırıyor. Özellikle şehir içindeki park ve bahçelerde yoğun tünel girişleri tespit ediliyor. Son iki ayda kaydedilen artışla birlikte, yalnızca Rakka’da 14 yeni tünel girişi açıldığı bildiriliyor. Bu tünellerin 8’inin stadyum çevresi ile park ve bahçelerde bulunduğu ifade ediliyor.

STRATEJİK BÖLGELERDE HAZIRLIK

YPG’nin ABD tarafından sağlanan araçları kullanarak temas hatlarına sevkiyat yaptığı ve stratejik noktalarda tahkimat ile mevzi hazırlıklarını artırdığı gözlemleniyor. Yerel kaynaklar, Suriye Ordusu’nun YPG bölgelerine yönelik bir operasyon hazırlığında olduğuna dair bilgiler paylaşıyor. Sabah’ın ulaştığı bilgilere göre, örgütün Rakka’daki bir hastanenin altına da tünel kazdığı tespit edildi. Bölge halkının paylaştığı fotoğraflar, hastane çevresinde kazılan tünel girişlerini net olarak gösteriyor. Ayrıca, bu tünelin hastane içinden de erişim sağladığına dair iddialar bulunuyor.

TÜNEL GİZLEME ÇABALARI

Örgüt üyelerinin kazdıkları tünel girişlerini brandalar ve çadırlarla gizlemeye çalıştıkları da görüntülere yansıyor. Saha kaynakları, kazılan tünel ağlarının uzunluğunun onlarca kilometreye ulaştığını kaydediyor. Bu durum, YPG’nin olası bir askeri müdahaleye karşı kapsamlı hazırlıklar yaptığına işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı’nda yaptığı konuşmada, “Suriye’de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye’dir. Yönünü Ankara ve Şam’a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşıranlar ise kaybedecektir. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz” ifadelerini kullanmıştı.