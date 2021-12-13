YPG heyetini Dışişleri Bakanlığı’nda ağırladı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, eli kanlı terör örgütü YPG’nin siyasi kanadı Demokratik Suriue Meclisi heyetini makamında ağırladı.

Terör örgütünün siyasi uzantısı DSM Eş Başkanı Riyad Derar, Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmet ve Eş Başkan Yardımcısı Mecdolin Hasan’dan oluşan heyet başkent Stockholm’de İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü. Görüşmeyi, Twitter hesabından duyuran Linde, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti. Linde, görüşmede Suriye ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumu ele aldıklarını, “İsveç’in işbirliğinin devam edeceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Linde ile görüşme sonrası açıklama yapan İlham Ahmet ise, “Linde ile başarılı bir toplantı gerçekleştirdik. İsveç’in Suriye krizinin siyasi çözümü için verdiği emeği ve Suriye’ye yaptıkları insani yardımları değerli görüyoruz” dedi.

Linde, geçen yıl ekim ayında Ankara’ya yaptığı ziyaretinde TSK’nın Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmesini istemişti.

10 milyon dolar yardım

Örgüte verdiği destek ve yardımlarla dikkat çeken Linde, örgütün siyasi grupları ile bir kaç kez görüştü. İsveç, insani durumları iyileştirme adı altında Suriye’nin kuzeydoğusuna geçen ağustosta 10 milyon dolar yardım yaptı. 6 yıldan bu yana bölgeye İsveç’ten toplam 41 milyon dolar yardım sağlandı. İsveç ayrıca, DAEŞ’e Karşı Uluslararası Koalisyon üyesi olarak 2016-2020 yılları arasında 210.8 milyon dolar harcadı.