YPG’nin İki Numarası Sipan Hemo’nun Ölüm İddiası

SİHA SALDIRISINDA KİŞİSEL HEDİNGİ

Suriye’nin Kamışlı kentinde gerçekleştirilen SİHA saldırısında, YPG/SDG’nin ikinci lideri olarak bilinen ve son dönemde İsrail’e yaptığı çağrılarla dikkat çeken Sipan Hemo’nun hayatını kaybettiği iddiaları ortaya atıldı. Bölgeden gelen bilgilere göre, söz konusu SİHA’ların, PKK yöneticilerinin katılım gösterdiği bir toplantıyı hedef aldığı belirtiliyor. Saldırı neticesinde, Sipan Hemo kod adıyla da tanınan Semir Asu da dahil olmak üzere birkaç üst düzey ismin etkisiz hale getirildiği öne sürülüyor. Suriyeli gazeteciler ise sosyal medya üzerinden Sipan Hemo’nun saldırıda öldüğünü doğruladıklarını paylaştı.

KANDİL KADROSU VE POLİTİK ROLÜ

Örgütün Suriye’deki en önemli isimlerinden biri olan Sipan Hemo, “Mazlum Kobani” olarak bilinen Ferhat Abdi Şahin’in ardından YPG/SDG’nin Suriye yapılanmasındaki ikinci en yüksek otoriteyi temsil ediyordu. Hemo’nun, Kandil kadrosu içinde üst düzey bir temsilci olarak, PKK’nın önemli şahsiyetlerinden Bahoz Erdal’a yakın bir konumda olduğu ifade ediliyordu.

GÜVENLİK GARANTİLERİ İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemde olan Hemo, Reuters’a verdiği bir röportajda, ABD’den güvenlik garantisi talep etmiş ve İsrail’in “Suriye’deki Kürtler adına” Suriye ordusuna yönelik hava saldırıları gerçekleştirmesi gerektiğini savunmuştu. Bu gerekçelerle Hemo’nun yaptığı çıkışlar, bölgede ve uluslararası kamuoyunda önemli yankılar uyandırmıştı.