YPG Zaman Kazanma Politikasını Bırakmalı

DÜZENLEMELERİN OLUMSUZ ETKİLERİ VE YPG’YE ÇAĞRI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki güncel duruma dair yaptığı değerlendirmede, YPG’nin zaman kazanmaya yönelik politikalarını sona erdirmesi gerektiğini vurguladı. “Bekledikleri karışıklık çıkmayacak. Çıksa bile onların istediği bir sonuç hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Buradan tekrar çağrım YPG yönetimine; Şam yönetimi ile olumlu bir angajmana girsinler,” dedi. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile beraber düzenledikleri basın toplantısında, olumlu bir gündem ile ilerleyen bir süreçten bahsetti. Ancak bazı bölgesel aktörlerin bu süreci olumsuz etkileme çabalarına dikkat çekti. “Lazkiye’de başlayan olaylar ve Süveyda’daki hareketlilik, YPG’nin sisteme entegre olamama sorununu gösteriyor,” ifadelerini kullandı.

Fidan, Süveyda olaylarının ardından Amman’da gerçekleştirilen toplantılara destek verdiklerini aktarırken, bu toplantılarda Amerika, Ürdün ve Suriye ile kabilelerin barışçıl çözümler üretme çabalarını da olumlu bulduklarını belirtti. Ancak, “Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail olmuş durumda,” diyerek İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikalarına dikkat çekti. Fidan, bu durumun Suriye’deki güvenlik sorunlarından kaynaklandığını ve “İsrail yönetimine en önemli tavsiyemiz, güvenliğinizi komşularınızın zayıflığında değil, onların istikrara kavuşturulmasında arayın,” açıklamasında bulundu.

BEKLENEN KRİZLER VE SÜRECİN STABİLİTESİ

Fidan, Suriye’nin istikrarı için dikkatli analizlerin yapılmasının şart olduğunu ifade etti ve “Suriye halkının refahını, güvenliğini bozucu tavırların müsamaha görmemesi gerekiyor,” şeklinde konuştu. Yeni kurulan Suriye hükümetinin zorluklarla karşılaştığını belirten Fidan, bu olumsuz etkilerin bölgesel iş birlikleri ile aşılabileceğine inandığını vurguladı. Devletin altyapısını güçlendirmek ve halkın güvenliğini sağlamak için bir dizi adım atıldığını aktaran Fidan, “Ama her şeyin çok başındayız,” dedi.

SÜREÇTEKİ OLUMSUZ GİDİŞAT UYARISI

Fidan, YPG’nin açıklamalarında gördükleri tutarsızlıklara dikkat çekerek, bu durumun kendilerini endişelendirdiğini belirtti. İlişkilerin bir strateji olarak yürütülmesi gerektiği vurgusu yaptı. Türkiye’den, Irak’tan ve Avrupa’dan gelen örgüt üyelerinin Suriye’deki varlığını sürdürdüğünü ifade ederek, “YPG’nin güvenilir bir şekilde olumlu bir dönüş yapmadığını görmekteyiz,” diye ekledi.

TÜRKİYE’NİN YAKLAŞIMI VE GÜVENLİK TALEPLERİ

Fidan, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının çok önemli olduğunu belirtti. “Türkiye’nin istediği, hiçbir ülkeden terörist unsur bulundurmadan hayatlarına devam etmeleri,” dedi. Türkiye’nin barışçıl bir yaklaşım benimsediğine ve yapıcı bir niyet taşıdığını belirterek, “Türkiye’nin güvenlik taleplerinin tatmin edilmediği bir ortamda, bizim burada rahat durma şansımız yok,” şeklinde konuştu. Fidan, YPG yönetimine tekrar çağrı yaparak, olumlu bir angajman ile Suriye’nin geleceğinin birlikte inşa edilmesini talep etti.

SURİYE’NİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de, Fidan ile gerçekleştirdikleri görüşmeler sonunda ülkedeki savaşın ve geçirilen zorlukların etkilerine değindi. “Suriye’nin bölünmesi istenmektedir. Bu girişimler bizleri mezhepsel ve ideolojik olarak bölmeyi amaçlamaktadır,” diyerek Suriye’nin birliğinin önemini vurguladı. Şeybani, “Suriye bugün dengeli bir şekilde ve pratik çalışmalarını sürdürmektedir,” dedi.