YRP Başkanı Fatih Erbakan, Başarıyı Açıkladı

YRP GENEL BAŞKANI FATİH ERBAKAN’IN SEÇİM BAŞARISI

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, iki seçim arasında 10 ay gibi kısa bir süre bulunmasına rağmen oy oranlarını yüzde 100’ün üzerinde artırmayı başardıklarını ifade etti. Erbakan, 31 Mart tarihinde yüzde 7 oy oranına ulaştıklarını ve Türkiye’nin üçüncü büyük siyasi partisi haline geldiklerini açıkladı.

KONGREDE YAPILAN AÇIKLAMALAR

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tekirdağ’da düzenlenen partisinin 3’üncü Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Kongre, Süleymanpaşa ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Burada partinin başarısına vurgu yapan Erbakan, “Partimizi ilk kurduğumuz zaman milletimize bir çağrıda bulunduk. Dedik ki; ‘Artık umut var, artık çare var, artık Yeniden Refah var, artık hayrın kendisi var’ ve milletimiz de bu çağrımıza kulak verdi” diyerek, partinin büyüme sürecini anlattı.

MEDYA VE AHLAKİ ERİZYON

Erbakan, iktidara gelmeleri durumunda ele alacakları konular arasında medyayı da gündeme getirdi. Ülke genelinde gündüz kuşağı programlarının ahlaki erozyona yol açtığını belirten Erbakan, “Medyanın ıslah edilmesi lazım. Bugün medya, büyük bir ahlaki erozyona yol açıyor” diye konuştu. Aile ve sosyal politikalar alanında değişiklikler yapacaklarını da ifade eden Erbakan, “Batıdan ithal yasaların ıslah edilmesi ile aile yapımızı koruyacağız” dedi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE VAATLERİ

Uyuşturucu ile mücadele konusunda kararlı olduklarını dile getiren Fatih Erbakan, “Uyuşturucu ile etkili bir mücadelenin yapılması, uyuşturucu ile ilgili suçların cezalarının artırılması” gerektiğini belirtti. Gerekirse uyuşturucu ticareti yapanlara idam cezasının getirilmesini sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Erbakan, “Biz uyuşturucu baronları ile mücadele edeceğiz” ifadesini kullandı. Konuşmanın sonunda, İl Başkanı Tuncay Çakır, Genel Başkan Fatih Erbakan’a hediye takdim etti ve Tek adayla gidilen kongrede Çakır, tekrar il başkanı seçildi.