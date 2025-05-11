Yrp Genel Başkanı, Cezalar Ağırlaşacak Dedi

ERBAKAN’DAN SUÇLULARA HAFİF CEZA UYGULAMALARI

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çanakkale’de yaptığı açıklamada, “Gerekirse uyuşturucu ticareti yapanlara Suudi Arabistan’da olduğu gibi idam cezasını getireceğiz. Bu kadar önemli bir şeydir” ifadesini kullandı. Erbakan, YRP Çanakkale İl Başkanlığı’nın açılışına katıldıktan sonra partililere hitap etti.

SEÇİM BAŞARILARI VE ÜYE ARTIRIMI

Burada konuşan Erbakan, “6 yıl önce Yeniden Refah Partisi kurulurken, yenilik var, umut var, artık çare var diye millete seslendiklerini” belirtti. Milletin bu çağrıya karşılıksız kalmadığını vurgulayan Erbakan, “Yeniden Refah Partimize girmiş olduğu iki seçimde de çok önemli bir destekle oy oranlarını yüzde 100’ün üzerinde artırdık. 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 7’lilik oy oranına ulaşarak Türkiye’nin üçüncü büyük partisi olduk.” dedi. Ayrıca, 650 bin üye ile Brt Türkiye’de en büyük 3 parti arasında olduklarını ifade etti.

GÜÇLÜ KONGRE KONUŞMASI

Fatih Erbakan, partisinin 2’nci Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Gerçekten de kalplerimizi kapatamadılar” diyerek mücadelenin devam edeceğini söyledi. Erbakan, “Daha büyük güçle yeniden ayağa kalktık” dedi ve milli görüşün temsilcisi olduklarını belirtti.

YENİ YASALARI UYGULAYACAĞIZ

Hükümete geldiklerinde işçilere, memurlara, emeklilere yüksek maaş zamları vereceklerini kaydeden Erbakan, kaynakların millete aktarılacağını açıkladı. Eğitim sisteminin ıslah edilmesi gerektiğine de değinen Erbakan, “Ahlaki erozyonla mücadele ederken dört adım atacağız” dedi ve toplum değerlerine uygun yasaların yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi.

Uyuşturucu ile MÜCADELE PLANI

Erbakan, uyuşturucuyla etkin bir mücadele yapılması gerektiğini vurguladı ve cezaların ağırlaştırılacağını açıkladı: “Gerekirse uyuşturucu ticareti yapanlara Suudi Arabistan’da olduğu gibi idam cezasını getireceğiz.” Bu yolla toplumu koruyacaklarını ifade etti.

PROJELER VE HEDEFLER

Erbakan, “Cenab-ı Allah’ın izniyle bu projelerimizi hayata geçirerek milletimizi saadet ve selamete ulaştırmayı bizlere nasip eylesin” diyerek, kaynak paketlerinin ve projelerin hazır olduğunu belirtti. Konuşmanın ardından İl Başkanı Mehmet Salih Yüzbaşı, Erbakan’a hediye takdim etti. Tek adayla gidilen kongrede Mehmet Salih Yüzbaşı yeniden il başkanı seçildi.