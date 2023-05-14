YSK Başkanı: Adayların pusulada üzeri çizilmemelidir

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçime dair yaptığı açıklamasında adayların pusulada üzerilerinin çizilmemesi gerektiğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, bazı sandık görevlilerinin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce’nin oy pusulasındaki yerini karaladıkları yönündeki iddialara cevap verdi. Yener, sandık görevlilerini uyararak “Herhangi bir adayın pusulada üzeri çizilmemelidir” dedi.

Yener, oy kullanmak için Çukurambar Mahallesi’ndeki Arjantin İlkokulu’na geldi.

4234 numaralı sandıkta oy veren Yener, “Demokrasiye hayırlı olsun” dileğinde bulunarak, oy zarfını sandığa attı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Yener, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı da rahmet ve minnetle anan Yener, tüm şehit ve gazi annelerinin ellerinden öptüğünü belirtti.

YSK Başkanı Yener: Herhangi bir adayın pusulada üzeri çizilmemelidir

Bugünün aynı zamanda “14 Mayıs Demokrasi Bayramı” olduğuna işaret eden Yener, seçimlerin tüm cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarıyla siyasi partilere hayırlı olmasını diledi.

Yener, “Şu ana kadar seçimler problemsiz devam etmektedir. İnşallah bundan sonraki süreçte de herhangi bir problem yaşanmadan seçim süreci devam edecektir. Bu sürecin Türk milletine tekrar hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

“İddianın doğruluğunu biz de teyit edemedik”

Bir gazetecinin “Bazı pusulalarda Muharrem İnce’nin üzerinin karalanıp çizildiği iddia ediliyor bununla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?” sorusunu Yener, “Bu iddianın doğruluğunu biz de teyit edemedik. Ancak tüm sandık kurulu başkanlarımıza her ihtimale binaen SMS yoluyla gerekli ikazlar ve uyarılar yapılmıştır.” diye yanıtladı.