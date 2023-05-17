YSK Başkanı: Asılsız iddialara itibar edilmemeli

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına dair açıklama yaptı ve asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazların yasada öngörülen şekilde ele alındığını söyledi. Sosyal medyada sandık sonuçlarına ilişkin paylaşılan görsellerin YSK ile ilgisinin olmadığını belirten Yener, “Asılsız iddialara itibar edilmemeli.” diye konuştu.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına yönelik itirazlarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

”PAYLAŞILAN GÖRSELLERİN YSK İLE İLGİSİ YOK”

YSK’nın, itirazları yasanın öngördüğü süre içerisinde görüşüp sonuçlandıracağını belirten Yener, ”Süreç şeffaf şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır.” dedi.

YSK Başkanı, sosyal medyadaki görsellerin YSK ile ilgisi bulunmadığının da altını çizdi.

Yener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

”Oy verme gününde sandıktan çıkan oy pusulaları kurul huzurunda sayılmakta ve tüm kurul üyelerince ıslak imza ile imza altına alınmaktadır. İlgili evrakların ilçe seçim kurullarına teslim süreci siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Kurulların vermiş oldukları kararlara karşı tarafların YSK’ya itiraz hakları bulunmakta olup TBMM’de grubu bulunan 5 siyasi partinin temsilcisi de katılmaktadır. YSK, önüne gelen bu itirazları yasanın öngördüğü süre içerisinde görüşüp sonuçlandıracaktır.

”ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİ”

Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemeli. Süreç şeffaf şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır.”