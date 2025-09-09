Ysk, Chp İstanbul Kongresi İçin Değerlendirdi

KONGRE ONAYLANDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 24 Eylül tarihinde planladığı İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin gerçekleştirilmesine herhangi bir engelin bulunmadığına karar verdi. Kongre süreci, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından devam ettirilecek. Seçimlerin yapılmasına yönelik alınan karar sonrası, Gürsel Tekin’in kayyum atanmasıyla başlayan tartışmalar da sona ermiş oldu. 15 gün içerisinde gerçekleşecek olan seçimlerde sandıktan çıkacak aday, İstanbul İl Başkanı olacak ve Gürsel Tekin’in görevi sona erecek.

Alınan bilgilere göre, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın adres değişikliği nedeniyle ortaya çıkabilecek yetki karmaşasını önlemek amacıyla YSK’dan görüş istedi. Kurul, kongrenin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği ve işlemlerin hangi seçim kurulu tarafından sürdürüleceği hususunda değerlendirme talebinde bulundu. Yüksek Seçim Kurulu, yaptığı inceleme sonucunda, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin belirlenen tarihte yapılabileceğine ve işlemlerin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütüleceğine karar verdi.