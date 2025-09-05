YSK, CHP’nin İtirazını Kabul Etti

YSK’NIN İTİRAZ KARARLARI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul’daki ilçe kongrelerinin iptaline dair itirazını kabul etti. Ancak CHP’nin il yönetimine ilişkin yapmış olduğu itiraz ise reddedildi. YSK, ilçe seçim kurullarınca alınan kararlar hakkında görüşmek üzere saat 14.30’da bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, toplamda 2 saat 10 dakika sürdü.

KONGRELERİN DEVAMINA ONAY VERİLDİ

Toplantı sonrası YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yener, “Kurulumuz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yapmış olduğu itirazı değerlendirmiştir. Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin almış olduğu kararlar ‘tam kanunsuzluk’ nedeniyle kaldırılmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yapmış olduğu itiraz ise kurul toplantısı sonucunda reddedilmiştir” ifadelerini kullandı.

YENİ KARARLAR AÇIKLANDI

Ayrıca, YSK’dan gelen bilgilere göre, Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal ve Zeytinburnu ilçe seçim kurullarının ilçe kongrelerinin durdurulmasına ilişkin alınan kararların da kaldırıldığı bildirildi.