YSK’dan Olağanüstü Kurultay İptali Açıklaması

YSK’DAN AÇIKLAMA

Yüksek Seçim Kurulu, sosyal medyada yayılan “Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) olağanüstü kurultayının YSK tarafından iptal edildi” iddialarına dair bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK’nin herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu’na ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır.” ifadeleri yer aldı.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI’NIN AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Başvurunun yapıldığı tarihten bu saate kadar herhangi bir itiraz başvurusu da bulunmamaktadır.” dedi. Bu açıklama, YSK’nın açıklamalarıyla paralel bir doğrulama sağlamış oldu.