YSK: HDP sandık kurullarında görev alamaz

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime Yeşil Sol Parti listelerinden giren HDP’nin sandık kurullarında görev alamayacağını duyurdu.

Yurtdışı sandık kurullarında HDP’nin yerine MHP yer alacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) hakkında açılan kapatma davası nedeniyle seçime Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararı alan HDP’nin sandık kurulundaki varlığına itiraz etti.

Başvuruyu değerlendiren kurul, son seçimde ilk üçü paylaşan siyasi partilerin yurtdışı sandık kurullarında görev alabildiğine dikkat çekti.

Kurul, HDP’nin 3. sırada yer almasına rağmen Yeşil Sol Parti listelerinden seçime katılması sebebiyle sandık kurullarına üye veremeyeceğine karar verdi. YSK’nın kararı sonrası yurt dışı sandık kurullarında HDP’nin yerine dördüncü parti konumunda bulunan MHP temsilcileri görev yapacak.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AK Parti, CHP ve HDP ilk üç sırayı paylaştığı için yurtdışı sandık kurullarında da bu partiler üye bulundurabiliyordu. Ancak YSK’nın kararı sonrası yurtdışı sandık kurullarında HDP’nin yerine dördüncü parti konumunda bulunan MHP temsilcileri görev yapacak.