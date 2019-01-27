YSK, partilerin sıralarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimde yarışacak partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekti.

KURA ÇEKİMİNE GÖRE PUSULADAKİ SIRALAMA ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU:

1 – Saadet Partisi

2 – Bağımsız Türkiye Partisi

3 – Türkiye Komünist Partisi

4 – Vatan Partisi

5 – Büyük Birlik Partisi

6 – Hür Dava Partisi

7 – Cumhuriyet Halk Partisi

8 – AK Parti

9 – Demokrat Parti

10 – Milliyetçi Hareket Partisi

11 – İYİ Parti

12 – Halkların Demokratik Partisi

SEÇMEN SAYISI: 57 MİLYON 78 BİN 461

YSK Başkanı Sadi Güven kura çekiminden önce yaptığı açıklamada, “Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 715’tir.” dedi.

HÜRRİYET