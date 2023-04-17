YSK seçmen sayısını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu açıklarken gümrüklerde 4 bin 671, yurtdışında da toplam 5 bin 40 sandık kurulacağını bildirdi.

14 Mayıs’taki seçimlerde yurtiçi ve yurtdışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak.

Açıklama Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener’den geldi.

Ayrıca Yener, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi’nde yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmenin ilk kez oy kullanacağını da bildirdi.

Deprem bölgesinden yaklaşık 133 bin seçmenin diğer illere kaydını aldırdığı da belirtildi.