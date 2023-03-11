YSK seçime kaç parti katılacağını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi partilerin tespiti için toplandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, siyasi partilerin tespiti için toplantı yapılacağını duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu, seçime 36 partinin katılacağını açıkladı. Oy verme işleminin saat 08.00’de başlayacağını ve 17.00’de sona ereceğini bildirdi.

14 Mayıs’ta yapılan olan seçimlere ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’ndan son dakika açıklaması yapıldı. YSK’dan yapılan açıklamada, ‘Seçime 36 parti katılacak. Oy verme işlemi 08.00’de başlayıp 17.00’de sona erecektir’ denildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener de yaptığı açıklamada, ‘Seçime 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir.’ ifadelerini kullandı. Öte yandan her sandıkta 360 ila 380 arasında oy kullanılacağı belirtildi.